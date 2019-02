Brand in Wien: Mieter lag tot im Wohnzimmer

Nachbarn alarmierten kurz vor ein Uhr früh die Feuerwehr, weil sie Brandgeruch wahrgenommen hatten. Die Männer der Berufsfeuerwehr eilten zu der Wohnhausanlage in der Adalbert-Stifter-Straße, konnten zunächst aber nur vereizelt am Gang und in Wohnungen leichten Brandgeruch feststellen. Im vierten Stock entdeckten die Einsatzkräfte dann aber eine stark erwärmte Tür und brachen sie auf.