Salzburg fügt Leader Tirol erste Niederlage zu

Salzburg ging im ersten Viertel in Front und gab in der Folge die Führung nicht mehr aus der Hand. Dank einiger Paraden von Goalie Samardzic wurden fünf Tiroler Überzahlspiele unbeschadet überstanden. Neben Zsivanovity (2 Tore), Fridrik und Hartwig trug sich beim 13:11 (4:2, 5:4, 4:3, 0:2) gegen den Rekordmeister auch Salzburgs Italo-Neuzugang erstmals in die Torschützenliste ein: Francesco Siragusa, 31-jähriger Arzt in Ried/Innkreis, hat zuletzt für Linz in der 2. Liga gespielt, sich mittlerweile aber schon bestens ins Salzburger Spiel eingefügt.