Darum werden die Sarden so alt

Angesichts der unterschiedlichen Kulturen lässt sich vermuten, dass jedes Volk sein eigenes Geheimnis hat. Doch in vielerlei Hinsicht zeigen die Hundertjährigen auf der ganzen Welt Gemeinsamkeiten auf: So werden zum Beispiel bei keinem der Völker industriell verarbeitete Nahrungsmittel verzehrt. Die Menschen essen, was sie möchten, bzw. was Ihnen zur Verfügung steht. Über vegane Lebensweisen oder Diäten können die Hundertjährigen nur lachen - allerdings sind ihre Portionen auch bescheiden. Auf den Tisch kommt Gemüse, Obst, Fisch (selbst gefangen), Lamm (selbst gezogen) und Käse. Auch Wein - denn auf Sardinien hat fast jeder Hundertjährige einen Weinstock. „Genuss“ steht hier an oberster Stelle.