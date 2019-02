42-Jähriger drohte, Kellnerin zu erschießen

Polizei schritt ein

Gegen 20 Uhr am Freitagabend begann der 42-Jährige, die Kellnerin mit dem Umbringen zu bedrohen: Er werde nach Hause gehen, dort eine Schusswaffe holen und sie erschießen, sagte er. Die Frau geriet in Panik und alarmierte die Polizei, deren Dienststelle direkt gegenüber am Bahnhofplatz liegt.