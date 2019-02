Kneissl für „Wiederbelebung des Multilateralismus“

„Konkrete Haltung, was Völkerrechtsverletzung anbelangt“

„Wir haben einfach eine ganz konkrete Haltung, was Völkerrechtsverletzung anbelangt“, so Kneissl in Bezug auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim durch Russland. Die Sanktionen, die im Sommer 2014 beschlossen wurden, würden weitergetragen. „Es geht jetzt nicht um ein Lockern und Verschärfen, es geht um eine grundsätzliche Entwicklung und die dreht sich rund um den Prozess in Minsk“, antwortete die Ministerin, darauf hingewiesen, dass sich die FPÖ, auf deren Ticket sie im Amt sitzt, für eine Lockerung ausspreche, während sie selbst für eine Verschärfung eintrete.