Hammerschmid ist zurück im Rennen um Rektoren-Job

Die Nachfolge-Suche für den Salzburger Langzeit-Rektor Heinrich Schmidinger geht in die nächste Runde: Die zweitgereihte Kandidatin Brigitte Hütter wurde am Montag zur neuen Rektorin der Kunst-Uni in Linz gekürt und nahm die Wahl bereits an. Nun muss in Salzburg ein neuer Dreiervorschlag erstellt werden.