Internet lacht über Oscar-reifen Polen!

Eine humorvolle Szene aus Polen erheitert das Internet, Im polnischen Montagsmeisterschaftsspiel Gornik Zabrze-Wisla Krakow (2:0) zeigte Gornik-Verteidiger Pawel Bochniewicz eine Oscar-reife Leistung. Nach einem vermeintlichen Foul in der Nachspielzeit blieb er mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden. Dann ertönte der Schlusspfiff und schon fühlte sich das 23-jährige Schauspieltalent wieder pudelwohl. Ziemlich dreist, nach Neymar-artigem Rollen so schnell wieder auf den Beinen zu sein (im Video).