Manipulationsskandal im deutschen Fußball!

Diese Umstände wurden sofort dem NOFV (Nordostdeutscher Fußballverband) und der Staatsanwaltschaft in Chemnitz gemeldet. NOFV-Geschäftsführer Holger Fuchs bekräftigte dem „MDR“ gegenüber, dass nicht nur Chemnitz in der Causa involviert ist: „Ja, wir haben Kenntnis, dass eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz eingegangen ist. Und auch Babelsberg ist an uns herangetreten. Von weiteren Vereinen ist mir nichts bekannt.“