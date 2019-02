Schweizer Aerni fährt mit Skiern von totem Freund!

Barandun war aber nicht nur ein Talent, sondern auch Markenkollege des kaum älteren Aerni - und als Kollegen war es bei den Ski-Sportlern üblich, gegenseitig Material auszutauschen, wenn nötig. Und diese Regelung gibt es auch über den Tod von Barandun hinaus - nun auch bei der Ski-WM in Aare. „Gleich nach dem Unfall fühlte es sich seltsam an, seine Skier zu benützen. Nun aber will ich Gian Luca meine Ehre erweisen, es für ihn so gut wie möglich machen“, erzählte Aerni dem Schweizer „Tagesanzeiger“.