Ukraine wirft Wehrschütz Grenzverletzung vor

Konkret geht es um eine Reportage, die am 29. Juli in der „ZiB 1“ ausgestrahlt und am 30. Juli auch auf der Facebook-Seite des ORF-Journalisten veröffentlicht wurde. In dem Beitrag sei zu sehen, wie Wehrschütz‘ Kamerateam die „illegal gebaute“ Krim-Brücke überquere. „Herr Wehrschütz wusste ganz genau, dass dadurch die Souveränität der Ukraine verletzt und ein Verbrechen begangen wurde“, erklärt der Botschafter in seiner Stellungnahme, die auch krone.at vorliegt.