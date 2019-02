Alfons Haider von den „Toten“ wieder auferstanden

„Diese Zeit hat mich nachdenklich gemacht und dankbar für das, was ich habe“, so Haider, der immer noch ein bisschen hustet. „Dankbar auch für meinen Arzt, Christopher Wolf, und das unglaubliche Team im SMZ Ost. Und das war keine VIP-Behandlung, denn die kümmern sich wirklich um jeden Patienten so gewissenhaft.“