Heidi Klum: „Sehe sofort, ob jemand gebotoxt ist“

In der neuen Staffel ihrer Castingshow „Germany‘s next Topmodel“ erwartet Klum viele bereits mit Botox behandelte Kandidatinnen, obwohl die meisten erst Anfang 20 sind. „Viele Mädchen wollen auch in Wirklichkeit so aussehen wie mit Apps“, sagte Klum. Sie finde das Wahnsinn, „aber das muss jeder für sich entscheiden“.