Jennifer Lawrence: Verlobung mit ihrem Freund

Ein Sprecher der Oscarpreisträgerin bestätigte die frohe Botschaft jetzt dem „People“-Magazin. Die Gerüchte um eine Verlobung waren zuvor aufgekommen, weil Jennifer Lawrence mit einem auffälligen Ring am Finger gemeinsam mit ihrem Liebsten beim Dinner in New York gesichtet wurde. „Es war ein riesengroßer Stein“, verriet ein Augenzeuge. „Es schien, als würden sie etwas feiern. Sie trug ein süßes schwarzes Kleid mit weißen Polka Dots.“