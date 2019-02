Für den sicheren Skigenuss

„Die Landesskilehrer sollen ja später auch gute, dem Gruppenniveau angepasste, und natürlich sichere Abfahrten für ihre Kunden finden“, weiß Martin. Heuer fand der Alpinkurs wieder in Heiligenblut statt - bei massig Neuschnee, der in Kombination mit Sturm von den Teilnehmern einiges abverlangte. Denn wo lernt man mehr, als draußen im Schnee. „Das Führen von Freeride-Touren ist oft eine Gratwanderung, weil das Powderfeeling, die Euphorie, der ,White Rush‘ dazu kommen, Elemente, die es beim Pistenskifahren nicht gibt und deshalb andere Führungstechniken erfordern“, erklärt Martin: „Der Alpinkurs verbessert daher auch das Eigenkönnen der Skilehrer.“ Und den Teilnehmern gefällt’s: „Ich freue mich schon auf meine ersten Freeride-Runs mit meinen Kunden“, sagt Neo-Landesskilehrer Josef Lugger aus Maria Luggau. „Skilehrerin zu sein ist einfach superschön, weil man Leuten das Skifahren beibringen kann und wenn diese dann auch noch eine Freude dafür entwickeln, dann haben wir eine gute Arbeit geleistet“, sagt Lena Tschemernjak vom Faaker See.