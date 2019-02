Dusan Svento kehrt zum FC Red Bull Salzburg zurück

Angebote aus Australien und Amerika abgelehnt

Nun will er als Trainer durchstarten. „Die Entscheidung, Trainer zu werden, ist ziemlich frisch. Am Anfang wollte ich mich bewusst ein bisschen vom Fußball distanzieren, was aber etwas schwierig war, da du überall Leute aus dem Fußballbereich triffst und ich diesen Sport ja auch liebe. Ich wusste nur, dass ich selbst nicht mehr spielen wollte, obwohl es Möglichkeiten in Australien oder Amerika für mich gab“, so Svento zu seiner Entscheidung.