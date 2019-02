Gute Manieren kommen nie aus der Mode

Prinzipiell hat jeder Charakterzug seine Vorteile. Versuchen Sie daher, Ihr Kind nicht zu ändern, sondern freuen Sie sich über Ihren sensiblen und empathischen Nachwuchs. Zurückhaltung ist Teil seiner Persönlichkeit und verdient Wertschätzung. Sprechen Sie die Gefühle Ihres Sohnes immer wieder aus und zeigen Sie Anerkennung für sein Meistern von herausfordernden Situationen. Glauben Sie an Ihr Kind! Trotzdem ist natürlich klar, dass Ihr Sohn dringend Unterstützung im Miteinander in seiner Klasse braucht. Vielleicht gibt es zumindest ein Kind, mit dem er sich gut versteht? Stärken Sie diese Freundschaft! Laden Sie das Kind zu sich ein usw. Suchen Sie auch das Gespräch mit dem Klassenlehrer. Erklären Sie ihm, dass Sie alles tun, um Ihr Kind zu stärken, zusätzlich sei aber eine Rückenstärkung durch den Pädagogen notwendig. Durch gezielte Übungen, Projekte oder Elternabende kann das Thema „Mobbing“ auch schon in der Volksschulklasse thematisiert und die Beziehungsdynamik unter den Kindern verändert werden.