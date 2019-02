Debatte um eine Impfpflicht gegen die Masern

Eingeschleppt wurde der Virus diesmal von Wintersporturlaubern aus der Ukraine. Sie waren in Zell am See und dürften dort einen Schüler (15) aus Graz, der mit seinen Klassenkameraden auf Skikurs war, angesteckt haben. Der Jugendliche wiederum schleppte die Krankheit in der steirischen Landeshauptstadt ein.