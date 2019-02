Herzogin Meghan überrascht mit einem neuen Look

Eigentlich kennt man Herzogin Meghan ja mit lässigem Messy Bun, bei dem die Haare locker im Nacken gebunden werden, oder mit offenen, perfekt gestylten Haaren. Bei ihrem Termin am Donnerstagnachmittag in London zeigte die 37-Jährige, die in wenigen Wochen ihr erstes Kind mit Prinz Harry erwartet, aber eine überraschend neue Frisur. Ihre Haare trug Meghan an diesem Tag nämlich streng nach oben zum Dutt gebunden.