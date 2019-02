Österreicher häufiger Phishing-Ziele als Deutsche

Österreichische Internetnutzer sind überdurchschnittlich oft Ziel von Phishing-Attacken - dem Versuch, über gefälschte E-Mails oder Webseiten an persönliche Daten zu gelangen. Rund die Hälfte der im Rahmen einer europaweit durchgeführten Google-Studie heimischen Befragten gab an, bereits mit Phishing konfrontiert gewesen zu sein. In Deutschland sind nur 40 Prozent der Internetnutzer betroffen.