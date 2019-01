Ist in Osttirol ein Wolf unterwegs?

Der zuständige Amtstierarzt der Bezirkshauptmannschaft Lienz war bereits für Untersuchungen am Fundort. Mit den entnommenen Proben soll zur Absicherung der aktuellen Einschätzung eine bereits in die Wege geleitete DNA-Untersuchung weitere Informationen liefern: „Mit dem Ergebnis einer genetischen Untersuchung kann das derzeitige Untersuchungsergebnis bestätigt werden. Außerdem ist mittels der DNA-Untersuchung vermutlich auch eine Populationszuordnung möglich“, so Martin Janovsky, Beauftragter des Landes für große Beutegreifer. Die Ergebnisse der Untersuchung sind in zwei bis drei Wochen zu erwarten.