Linz wächst nicht mehr so: Rekord bei Ausländern

Die Einwohnerzahlen steigen – aber nicht mehr so kräftig. Nach fünf Jahren mit Zuwächsen von jährlich 2000 bis 3000 Personen lag das Plus im Vorjahr bei 974 Neo-Linzern. Kräftig gestiegen ist hingegen die Zahl der Nicht-Österreicher. Am 1. Jänner lebten in Linz 49.864 Ausländer – das sind um 3325 als im Jahr davor.