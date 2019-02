Starke Knochen

Amaranth-Pilzauflauf:

200 g Amaranth, 400 ml Gemüsebrühe, 1 Lorbeerblatt, 2 mittelgroße Zwiebeln, 20 g Sonnenblumenöl, 300 g Champions, 1/16 l Weißwein oder 2 El Zitronensaft, Kräutersalz, Pfeffer gemahlen, Thymian gemahlen, 2 Paradeiser, 3 Eier, 100 ml Milch, 100 g Sauerrahm, Schnittlauch, 2 El Sesam. Amaranth in kochende Gemüsebrühe geben, Lorbeerblatt zufügen, aufkochen, bei geringer Hitze ca. 45 Minuten garen. Fein gehackte Zwiebel in heißem Öl andünsten, blättrig geschnittene Champignons zugeben, Weißwein oder Zitronensaft ca. 5 Minuten mitdünsten, abschmecken. In eine gefettete Auflaufform nacheinander die Hälfte des Amaranth, Pilze, Paradeiser (in dünne Scheiben geschnitten) schlichten. Mit restlichem Amaranth bedecken. Eier, Milch, Sauerrahm verquirlen, mit Schnittlauch und Kräutersalz abschmecken, über den Auflauf gießen. Sesam darüberstreuen und im vorgeheizten Backrohr ca. 35-40 Minuten bei 200° C backen.