Nachverhandlungen: Brüssel gibt May Brexit-Korb

May will Abkommen mit EU wieder aufschnüren

May sagte nach der Abstimmung: „Es ist jetzt klar, dass es einen Weg zu einer tragfähigen und nachhaltigen Mehrheit dafür gibt, die EU mit einem Deal zu verlassen.“ May hatte sich zuvor hinter den Vorschlag gestellt und versprochen, das Brexit-Abkommen mit der EU wieder aufzuschnüren. Ihre Erfolgschancen in Brüssel gelten aber als überaus zweifelhaft. Die EU lehnte Veränderungen am Brexit-Deal bislang ab. Das Abkommen war Mitte Jänner vom Unterhaus in London mit überwältigender Mehrheit abgelehnt worden.