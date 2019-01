Italien-Teamchef beruft 36-jährigen Rekordmann ein

Rekord eingestellt

Auch den von „Batigol“ Gabriel Omar Batistuta, könnte er brechen, eingestellt hat er ihn schon. Am Wochenende bei 4:0 gegen seinen Ex-Klub Udinese, schnürte der Sampdoria-Stürmer einen Doppelpack und traf somit in jedem seiner letzten 11 Spielen (wie Batistuta seinerzeit). Samstag in einer Woche kann der Mann der Mann aus der Neapel-Gegend gegen Napoli alles klarmachen. Teamchef Roberto Mancini sah den Rekordmann gegen Udinese und kam nicht umhin, seinen Namen in seinen Notizblock zu schreiben. Die Mannschaft trifft sich am Freitag, genau einen Tag nach Quagliarellas 36. Geburtstag wie immer in Coverciano.