Aus der Favela in den Fußball-Himmel

Hund oder Katze, welches ist das bessere Tier?“ Es ist die meistgestellte Scherzfrage in den Favelas, also in den riesigen Armenvierteln von Rio de Janeiro. Die Antwort? „Katze! Weil sie nicht für die Polizei arbeitet.“ Damit ist alles gesagt über die im wahrsten Sinne tödliche Spannung zwischen Brasiliens Polizei und den Drogenbanden, die in den für die Exekutive kaum zugänglichen Favelas regieren. In Rocinha leben gemäß Schätzungen 250.000 Menschen, es ist die größte Favela Lateinamerikas.