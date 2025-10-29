Aus der Favela in den Fußball-Himmel

Ein Österreicher hilft mit, um den Kindern aus den brandgefährlichen brasilianischen Armenvierteln den Weg zu einer großen Fußball-Karriere zu ebnen. Ronaldinho, Vinicius Jr., Pele, Neymar & Co. sind die prominenten Vorbilder. „Fair Play ist stärker als Gewalt!“
Hund oder Katze, welches ist das bessere Tier?“ Es ist die meistgestellte Scherzfrage in den Favelas, also in den riesigen Armenvierteln von Rio de Janeiro. Die Antwort? „Katze! Weil sie nicht für die Polizei arbeitet.“ Damit ist alles gesagt über die im wahrsten Sinne tödliche Spannung zwischen Brasiliens Polizei und den Drogenbanden, die in den für die Exekutive kaum zugänglichen Favelas regieren. In Rocinha leben gemäß Schätzungen 250.000 Menschen, es ist die größte Favela Lateinamerikas.
