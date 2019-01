ÖSV-Ladies auf den Spuren der „Golden Girls“

Bitter: Für Conny Hütter kam im letzten Rennen vor der WM das Aus für Åre: Der Sturz in Garmisch (Innenbandeinriss im rechten Knie und Muskelfaserriss in der linken Wade) hat eine Pause von vier bis sechs Wochen zur Folge. Dennoch fliegt das ÖSV-Speedteam am Mittwoch mit Ergebnissen wie zuletzt vor 20 Jahren zur WM: Fünf von sechs Saisonabfahrten wurden gewonnen, dazu kam zur Freude von Spartentrainer Roland Assinger Nici Schmidhofers (im Bild unten) Super-G-Sieg in Garmisch!