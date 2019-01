Botschafter bemängelt „Diskriminierung“ von Huawei

Der chinesische EU-Botschafter Zhang Ming hat die Behandlung des Telekom-Ausrüsters Huawei in Europa scharf kritisiert. Die Bedenken einiger europäischer Staaten an der Beteiligung des chinesischen Konzerns am Aufbau von 5G-Mobilfunknetzen seien „verleumdend“ und „diskriminierend“, sagte Zhang.