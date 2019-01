Unbefristeter Vertrag! Dardai bleibt Hertha-Coach

„Ich weiß nicht, warum es so wichtig ist. So lange wir Vertrauen haben, bin ich hier Trainer. Ich bin nicht der Typ, der unbedingt weitermachen will und um eine weitere Chance bettelt“, sagte der Ungar am Donnerstag. „Wir reden sehr viel, das dauert maximal eine Minute bis zum Okay“, erklärte Dardai zu den Gesprächen mit Manager Michael Preetz und zur Zukunft seiner Trainer-Ära in Berlin.