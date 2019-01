Alkolenker auf der A22 filmte seine Geisterfahrt!

Geisterfahrer-Alarm am Freitag um 3 Uhr bei der Landesverkehrsabteilung Wien: Ein Lenker soll mit seinem Pkw auf der A22 in Fahrtrichtung Wien bei Strebersdorf umgedreht haben und in Richtung Korneuburg gefahren sein. Kurz darauf sichtete die Polizei den Geisterfahrer vor dem Kaisermühlentunnel. Der Mann war dort von einem Lkw-Fahrer gestoppt worden.