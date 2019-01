Wahlberg und Byrne sind „Plötzlich Familie“

Plötzlich Familie! Inspiriert von seiner eigenen Vergangenheit erzählt Regisseur und Drehbuchautor Sean Anders die Geschichte eines nicht mehr ganz so jungen Paars, das sich entscheidet, drei Adoptivkinder bei sich aufzunehmen. Chaos und Tränen sind da natürlich vorprogrammiert. „Plötzlich Familie“ mit Mark Wahlberg („Departed“, „Ted“) und Rose Byrne („Brautalarm“, „Bad Neighbors“) in den Hauptrollen startet am 17. Jänner in unseren Kinos.