Auch Bruder von Yazan A. in Haft: Raubüberfälle!

Unter einem Laubhaufen in einem Wiener Neustädter Park ist am Sonntag die Leiche der erst 16-jährigen Manuela K. gefunden worden - einige Stunden später klickten für ihren mutmaßlichen Mörder Yazan A. in Wien die Handschellen. Der 19-Jährige sitzt mittlerweile in der Justizanstalt in Wiener Neustadt in U-Haft - und befindet sich damit in unmittelbarer Nähe seines Bruders. Denn dieser wurde im Vorjahr straffällig, verbüßt eine Haftstrafe wegen schweren Raubes.