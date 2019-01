Sitzt Mick Schumacher schon 2019 im Ferrari?

Schon vor Monaten hatte der inzwischen geschasste Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene das grundsätzlich große Interesse der Italiener an Mick Schumacher betont. „Wie kannst du in Maranello zu einem solchen Namen Nein sagen?“, war dem 61-Jährigen zu entlocken gewesen. Der Youngster könnte bis 2020 die Punkte für die notwendige Superlizenz haben, um in der Formel 1 an den Start zu gehen. Arrivabene warnte allerdings vor überzogenen Erwartungen an den Sohn der Ferrari-Ikone Michael Schumacher. „Das Wichtigste ist, ihn sich entwickeln zu lassen, ohne Druck auszuüben.“