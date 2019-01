Schnee: Die Zeichen stehen jetzt auf Entspannung

Galtür wieder erreichbar

Eine leichte Entspannung zeichnete sich gestern auch bei den Straßensperren ab. So sind seit nun unter anderem wieder die Orte Galtür, Ischgl, Nauders, Gries im Sellrain, St. Sigmund und Ginzling auf dem Straßenweg erreichbar. Ebenso freigegeben werden konnte die Brennerbundesstraße zwischen Stafflach und Gries am Brenner. Haushalte ohne StromNach wie vor teilweise beeinträchtigt war am Dienstag die Stromversorgung im Land. Rund 500 Haushalte in sieben Gemeinden hatten Dienstag Vormittag laut Angaben der TINETZ noch keinen Strom. „Schneeloch“ HochfilzenWie eine erste Auswertung der ZAMG ergab, kommen Neuschneemengen wie in den vergangenen 15 Tagen selbst in den schneereichen Regionen statistisch gesehen nur alle 10 bis 100 Jahre vor. So bedeuten die 283 cm in Seefeld absoluten Rekord. Dasselbe gilt für Kufstein (168 cm) und besonders für Österreichs schneereichsten Ort Hochfilzen mit 451 cm (statistische Wiederkehrszeit jeweils größer als 100 Jahre).