Huawei-Gründer: „Spionieren nicht für Regierung!“

„Ich liebe mein Land, ich unterstütze die Kommunistische Partei, aber ich werde niemals etwas tun, was irgendeinem Land in der Welt schadet“,zitierte die „Financial Times“ Ren aus einem Interview mit Journalisten in der südchinesischen Stadt Shenzhen. Huawei bestätigte die Aussagen von Ren. Der frühere Militäroffizier, der das Unternehmen 1987 gründete und einen Firmenanteil von rund einem Prozent hält, tritt nur selten in der Öffentlichkeit auf.