Hackmair kehrt zum ORF zurück - als „Dancing Star“

Vorurteil aufbrechen

Sein Ziel bei „Dancing Stars“? Das Vorurteil, dass Fußballer nicht tanzen können, aufzubrechen. „Wahrscheinlich wird es auch Momente der Verzweiflung und der Wut geben und der Enttäuschung aber in erster Linie glaube ich, dass wir eine richtige Freude am Lernen und am Tanzen haben werden“, so Hackmair.