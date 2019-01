So wollen „Gelbwesten“ Macron in die Knie zwingen

Seit nunmehr acht Wochen überziehen die sogenannten Gelbwesten Frankreich mit ihrer Protestwelle. Nach ersten Zugeständnissen der Regierung von Präsident Emmanuel Macron und einem Abflauen rund um die Weihnachtsfeiertage sind am vergangenen Wochenende die Kundgebungen in zahlreichen Städten des Landes erneut eskaliert. Erstmals drangen Aktivisten in ein Ministerium ein, der Regierungssprecher und seine Mitarbeiter mussten flüchten. Für den „9. Akt“ der Proteste am Samstag werden landesweit 80.000 Polizisten aufgestellt. Doch diesmal könnten weniger die Krawallmacher, sondern vielmehr Zehntausende Bankkunden für Chaos sorgen. Seit Tagen rufen die „Gelbwesten“ nämlich zu einem sogenannten Bank Run auf, der das Finanzsystem der Grande Nation erschüttern soll.