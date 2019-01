Doppeltes Schiri-Glück: Profi und Ehe auf einmal

Manches bleibt in der Familie. Das Kicken hat Ex-SAK- und Gneis-Akteur Arnes Talic, der im Nachwuchs auch bei Red Bull gespielt hat, 2013 aufgegeben. „Mein Vater war aber selbst Schiri, hat mich überredet damit anzufangen.“ Ende 2011 bewarb sich der Versicherungsangestellte für den Schiri-Kurs, begann bald im Nachwuchs. Der Aufstieg des heute 24-jährigen verlief rasant. Seit Sommer pfeift der Salzburger mit bosnischen Wurzeln in der zweiten Liga, kam auch im Cup und als vierter Mann in der Bundesliga zum Einsatz. Warum es bei 13 Auftritten geblieben ist? Hat einen simplen Grund. Im Frühherbst hat Talic Freundin Aldina in Bosnien geheiratet, verbrachte die Flitterwochen in der Dominikanischen Republik.