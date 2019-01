Spenden kassiert: Haft für Düringer-Finanzreferent

Düringer: „An das Gute in dem Menschen geglaubt“

Von seinem getrübten Vorleben wusste man bei GILT „natürlich nichts“, wie Listengründer Düringer im Zeugenstand sagte. Der Mann sei „für alles das, was ich nicht könnte, Buchhaltung sozusagen“, zuständig gewesen. „Alles ist lange Zeit gut gelaufen. Seine Excel-Tabellen waren fast zu genau. Er war unglaublich engagiert“, so Düringer. Am Ende sei aber aufgefallen, „dass nicht mehr so viel (Geld) da ist, dass wir Gas geben können“. Dabei sei er selbst derjenige gewesen, „der am längsten an das Gute in dem Menschen geglaubt hat“, so Düringer.