Sohn bedrohte Mutter wegen Geld für Drogen

Nachdem sie von ihrem Sohn (22) in ihrer Wohnung in St. Veit bedroht wurde, weil sie ihm kein Geld für Drogen geben wollte, konnte die Frau vorerst aus der Wohnung in die Innenstadt flüchten. Der Sohn verfolgte und bedrängte sie und forderte wieder Geld. Die 48-Jährige flüchtete daraufhin zurück in ihre Wohnung und verständigte die Polizei. In der Zwischenzeit forderte ihr Sohn Einlass in die versperrte Wohnung und bedrohte sie weiter. Noch bevor die Beamten am Tatort eintrafen, flüchtete der Täter mit dem PKW der Mutter, dessen Schlüssel er zuvor widerrechtlich erlangt hatte, in vorerst unbekannte Richtung. Er konnte von den Beamten nach einiger Zeit dazu bewegt werden, sich zu stellen. Auf der Polizeiwache St. Veit wurde festgestellt, dass sich der Täter während der Fahrt in einem durch Suchtgift beeinträchtigten Zustand befand. Führerschein konnte ihm keiner abgenommen werden, da dieser schon vor längerer Zeit entzogen wurde. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Betretungsverbot für die Wohnung der Mutter ausgesprochen. Der diensthabende Staatsanwalt ordnete die Anzeige auf freiem Fuß an.