Das große Herzklopfen am Bergisel in Innsbruck

Schon Stunden bevor der erste Athlet beim dritten Springen der 67. Vierschanzentournee über die Schanze ging, tröpfelten die rund 18.000 Zuseher in den einzigartigen Kessel am Bergisel ein, der durch seine Bauweise so stark an ein antikes Theater erinnert. Groß war die Loyalität der Fans für unsere acht ÖSV-Adler. Tausende rot-weiß-rote Fahnen dominierten, trotz der jüngsten Formkrise, das Oval.