Warnung für den Osten: Krätzmilbe breitet sich aus

Sie galt in unseren Breiten eigentlich schon als ausgerottet - und so richtig vermisst hat sie wohl niemand. Die Krätzmilbe ist derzeit im Osten Österreichs wieder auf dem Vormarsch. Der winzige Parasit nistet sich in die menschliche Haut ein und sorgt bei den Betroffenen für Hautrötungen und heftigen Juckreiz. Apotheker berichten nun davon, dass die medizinischen Mittel gegen die Krätzmilbe bereits knapp werden - vorbeugen kann man, indem man längeren Hautkontakt mit Menschen meidet.