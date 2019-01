Satire gelöscht: Netflix beugt sich Saudi-Zensur

Der Streamingdienst Netflix hat unter dem Druck des saudi-arabischen Königshauses eine Folge einer Comedy-Show aus dem Programm genommen. In der Folge der Satire mit dem Titel „Patriot Act with Hasan Minhaj“ zog der US-Komiker Minhaj über Kronprinz Mohammed bin Salman wegen der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul sowie über Riads Militäreinsatz im Jemen her.