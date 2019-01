VdB: „Vereintes Europa beste Idee, die wir hatten“

Die TV-Ansprache war in weiten Teilen an einen fünfjährigen Buben namens Matthias adressiert, dessen Mutter, so Van der Bellen, ihn um Hilfe bei der kindgerechten Erklärung Europas gebeten habe. Es schmecke „so süß und bunt“ wie das Eis bei einem Urlaub am Meer, sei aber auch „ein bisschen so wie dein Kindergarten“, erklärte der Bundespräsident. Das Besondere sei, „dass es zwar manchmal Streit gibt, dass sich alle aber Mühe geben, miteinander auszukommen“.