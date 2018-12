Bahn stand still: Gäste mussten am Berg ausharren

Nicht nur in der Innsbrucker Altstadt wurde am Sonntag Silvester für Kinder beim schon traditionellen „Zwergerlsilvester“ vorverlegt. Gefeiert wurde auch auf der Seegrube. Hunderte Gäste kamen zum Kindersilvester auf der Nordkette. Auf die Talfahrt mussten sie aber viel länger als vorhergesehen warten. Denn die Nordkettenbahn stand am Abend wegen eines elektrischen Defektes still.