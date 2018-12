Brand in Holzschuppen richtete großen Schaden an

Aus noch unbekannter Ursache geriet Samstag am späten Nachmittag in Brixlegg ein Holzschuppen in Brand. Der Schuppen stand direkt neben einem Wohnhaus. Die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun, um ein Übergreifen der Flammen auf das Haus zu verhindern. Der Schaden ist groß.