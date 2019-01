Auf diese Highlights freuen wir uns im Jahr 2019!

Die Formel-1-Saison startet am 17. März traditionell in Melbourne, der Österreich-Grand-Prix wird als neunter der insgesamt 21 WM-Läufe am 30. Juni auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg gefahren. Der Weltmeister wird spätestens am 1. Dezember in Abu Dhabi gekürt, wobei erneut ein Titelduell zwischen dem fünffachen Champion Lewis Hamilton im Mercedes und Ferrari-Star Sebastian Vettel erwartet wird. Die Motorrad-WM gastiert am 11. August in Spielberg.