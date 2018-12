Eisplatten von Lkw verletzten Autolenker (25)

Der Vorarlberg lenkte am Donnerstag gegen 10.10 Uhr seinen Pkw auf der Arlberg Schnellstraße von Zams in Richtung Westen. Unmittelbar nach der sogenannten Lötzgalerie kam ihm ein Sattelkraftfahrzeug samt Sattelanhänger, das von einem 28-jährigen serbischen Staatsangehörigen gelenkt wurde, entgegen. Genau zu dem Zeitpunkt lösten sich vom Dach des Sattelanhängers Eisplatten und flogen frontal in die Windschutzscheibe des Pkw, wodurch diese zerbarst.