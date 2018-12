Stefaniritt - Eine alte Tradition auf vier Hufen

Pferde-Fans können ein ähnliches Spektakel auch am 6. Jänner miterleben. Beim „Dreikönigsritt“ wird wieder aufgesattelt – etwa um 11 Uhr in der Pfarrkirche in Möchling (Gallizien). Der Verein Pferdefreunde Möchling unterstützt mit dem Reinerlös gemeinnützige Projekte in der Gemeinde.