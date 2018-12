Öl am Herd vergessen: Katze verendete bei Feuer

Der 46-jährige Bewohner erhitzte in seiner Wohnung in der Schleifbachgasse am Herd Kokosöl, vergaß aber auf dieses und verließ die Wohnung. Das daraufhin gegen 15 Uhr entstandene Feuer erlosch aufgrund von Sauerstoffmangel von selbst. Ein Einsatz der verständigten Berufsfeuerwehr war nicht mehr nötig. Eine Katze verendete aber aufgrund der Rauchgase. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere zehntausend Euro betragen.