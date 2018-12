Britneys sexy Weihnachtsgruß im knallengen Outfit

„Ich habe heute meinen Baum fertig und bin so aufgeregt, dass 2018 so ein großartiges Jahr war“, verkündet Britney Spears in dem Weihnachtsvideo. Sie könne ihren Fans nicht genug für ihre Liebe und Unterstützung danken, erklärt sie mit in die Hüften gestemmten Händen. Sie habe sehr hart für ihre Show gearbeitet. Dann wünscht wir „Merry Christmas“.